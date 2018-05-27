斗六雲林溪文化聚落再生 鄭麗君盼中央與地方協力促成

文化部長鄭麗君（前左三）聽取山線社區大學簡報雲林溪文化聚落再生計畫。（記者林國賢攝）

2018-05-27 16:17

〔記者林國賢／雲林報導〕文化部長鄭麗君今天下午在立委劉建國邀請下踏勘斗六市雲中街、行啟館等雲林溪文化聚落計畫，鄭麗君表示，雲林溪文化聚落計畫符合文化資產保存，盼中央、地方政府與民間協力，促成再生活動。

劉建國表示，斗六開發已逾320年歷史，市區內蘊涵精彩、豐富的人文、舊建築群及宗教文化資產，如雲中街文化園區、120年校齡的鎮西國小及大禮堂、太平老街、行啟紀念館、斗六早期的軍警政行政中心區域等，都是重要文化資產，必須全力規劃保存、活化，創造斗六文化、地方創生。

雲林縣山線社區大學執行長黃莉婷指出，斗六市區具有特色的文化資產非常多，但目前保存活化比例卻相當少，他們更擔心雲林溪掀蓋後，有些文化資產反而被淹沒捨棄，希望文化部應以全面整體考量文化聚落設置，讓文化生命力與力量從點串連成面。

劉建國與山線社區大學提出設立雲林溪文化聚落保存、雲林縣級「歷史博物館」、雲中街文創園區、文化資產資訊公開化以培養文化公民等建議，希望鄭麗君能予以支持。

鄭麗君表示，斗六歷史文化聚落就是文化部追求文化、歷史保存2.0，也就是希望將文化資產保存由過去單點、單棟方式，變成可以連結過去、現在、未來的文化記憶、文化生活方式，承載文化底蘊，斗六雲林溪文化聚落再生構想非常符合這項目標，中央與地方政府會協力促成這項計畫落實。