久咳超過三週 醫師：注意是否為氣喘

2018-05-25 17:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕咳嗽超過三週，要當心恐是氣喘！43歲的黃小姐咳嗽一直沒好、超過兩個月，看病還以為是感冒，但症狀一直沒消退，特別在夜間或氣溫變化大時咳得更劇烈，晨間呼吸還會出現咻咻喘鳴聲，爬樓梯還感到胸悶。

黃小姐最後到醫院進一步檢查，才知道原來久咳不痊癒竟是氣喘！台大醫院胸腔科醫師古世基說，氣喘發在有過敏體質人身上，患者通常從小就對特定物質如海鮮有過敏症狀，之後可能因感冒引起呼吸道感染，或者因經常接觸過敏原，使呼吸道發炎反應越來越嚴重，導致急性症狀變為慢性表現，最終演變為成氣喘。

古世基說，氣喘在臨床診斷上比較困難，民眾若咳嗽超過三週，加上胸悶、喘鳴、呼吸困難等症狀，就建議到醫院檢查，避免氣喘延誤治療，導致急性發作的危險。

氣喘主要最主要的要務是吸入型類固醇合併支氣管擴張劑，古世基說，只要患者規律使用，就可以穩定控制病情，降低支氣管的高敏感性。

古世基說，為讓患者更遵從醫囑，目前氣喘類固醇用藥趨勢已朝向長效型發展，對於白天與夜間症狀變化較明顯的患者，可採用一天吸入兩次的中長型用藥，一般患者則有一天吸入一次的長效型藥物作為治療新選擇。

古醫師提醒，平時氣喘患者除了注意天氣溫差變化外，也可善用APP監測空污指標，避免到達高汙染區域，外出前做好戴口罩等應對措施。