醫病》三餐不定時常吃宵夜 男罹患「大腸同時癌」

2018-05-25 13:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日一名66歲程男，因從事服務業，三餐不定時，日前胃口變差，並且大便變細，進行大腸鏡檢查，竟發現了多顆瘜肉，確診為早期大腸癌，且是相當罕見的「同時癌」，醫院採「內視鏡黏膜切除術」，進行黏膜下注射，使腫瘤病灶隆起，接著用內視鏡將腫瘤完整切除乾淨，如今腹部不適的症狀獲得緩解，胃口也變得比較好。

程男在一家知名婚宴館擔任副總經理一職，由於工作的關係，三餐不定時，下班常常吃宵夜、小酌一番，平常沒有運動習慣。

有一次他陪著太太到家附近的診所進行簡單體檢，並接受了初次糞便潛血檢查，結果報告顯示為陽性，讓程男相當訝異，便到烏日林新醫院胃腸肝膽科接受大腸鏡檢查，發現了多顆瘜肉，確診為早期大腸癌，而且是「同時癌」。

所謂「同時癌」，指的是有兩個以上的癌症病發部位同時發生在大腸。

烏日林新醫院內視鏡中心主任、胃腸肝膽科醫師魏宏宇表示，程男並不確定有無大腸癌家族史，只是近期胃口變差，近幾個月糞便形狀變得較細，腹部偶爾會有脹痛情形。魏宏宇認為，程男疑似為大腸癌的初期症狀，再加上日前至診所進行糞便潛血檢查為陽性，認為程男必須安排大腸鏡檢查，以確認有無大腸癌或是瘜肉。

院方在為程男進行大腸鏡檢查過程中，發現他的大腸有3顆瘜肉，其中兩顆為絨毛狀外型、體積較大，約有兩公分的腫瘤，便採「內視鏡黏膜切除術」進行黏膜下注射，使腫瘤病灶隆起，接著用內視鏡將腫瘤完整切除乾淨。

手術後，病理檢查報告顯示，其中兩顆較為大顆的瘜肉，分別為原位癌及早期大腸癌，確診為同時癌。

魏宏宇表示，大部分的大腸癌在整個大腸僅會有一處病發部位，同時癌指的是有兩個以上的癌症病發部位同時發生在大腸。其中男女比約為1.8：1，好發年齡約在60歲左右，占約大腸癌的3.5%，是相當少見的狀況。

程男為自己有接受糞便潛血篩檢感到慶幸，他原本以為大腸鏡只能檢查有無瘜肉，沒想到竟然也能當下切除瘜肉，切除腫瘤後腹部不適的症狀獲得緩解，胃口也變得比較好，之後固定每3個月或半年回診追蹤。

魏宏宇表示，據統計，早期大腸癌如果及早接受治療，存活率高達90%以上，大腸癌大多是由良性的大腸瘜肉病變而來，可透過定期接受大腸鏡檢查，來提早發現、預防大腸癌。

如果平常飲食習慣為高熱量、高脂肪、低纖維飲食及愛吃宵夜，有飲酒或吸菸的不良習慣，或是有大腸癌家族史，都是大腸癌的高危險族群；若是出現腹痛、食慾不振、體重減輕、便秘或腹瀉、糞便變細、有便意卻大不出來，建議盡快至胃腸肝膽科就診。