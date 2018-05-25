惜物愛物！九德國小學生販售自種蔬菜 所得全捐出

教小朋友惜物愛物，九德國小的小朋友今天在校門口販售自己所種青菜，所得全數捐出（記者蘇金鳳攝）

2018-05-25 12:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市九德國小推動食農教育，小朋友因自己耕種，瞭解到農人的辛苦，並且學習煮菜前需要的洗菜等前置作業，學校更教導小朋友要惜弱助貧，今天在學校大門販售自己所種的蔬菜，200把青菜，20分鐘就賣光光，小朋友相當興奮，所得4千元，全數捐給台灣世界展望會。

九德國小從105年便開始展開食農教育，將學校空出的土地，經過整地後，開放讓小朋友耕種，一旦收成，則由小朋友進行收成，將自己種出來的青菜，交給廚房阿姨，作為營養午餐菜餚。

九德國小透過小朋友自己種菜，了解農夫種菜的辛苦，也安排學生在收成蔬菜後，要自己進行青菜的整理及清洗，再交給廚房阿姨烹煮。

由於九德國小推動食農教育邁入第3年，除了教孩子學習「自給自主」的躬耕生活、惜物、愛物，更要讓孩子懂得憐老恤貧，因此學校今天安排小朋友將自己所種的大陸妹等青菜，在學校大門販售。

市議員吳瓊華得知後，便號召社區媽媽一起來購買，每一把20元，不到20分鐘，200把青菜，被社區媽媽一掃而空，有一位來買的林媽媽就表示，這是孩子自己種的，不但有愛心，而且沒有灑農藥，非常衛生安全，因此特一大早來買。

市議員吳瓊華表示，由於小朋友所種的青菜，非常安全，今天吸引很多社區媽媽來購買，小朋友從源頭開始學習，非常難得。

九德國小營養師柯昭瑜表示，九德的食農教育已進入第3年，今年首次安排小朋友賣自己所種的菜，讓小朋友除了惜物愛物，也學習做愛心，今天約賣了4千元，將全數捐給台灣世界展望會。

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得知九德國小義賣自種蔬菜，市議員吳瓊華（右）號召社區媽媽購買。（記者蘇金鳳攝）

教小朋友惜物愛物，九德國小的小朋友今天在校門口販售自己所種青菜，所得全數捐出（記者蘇金鳳攝）