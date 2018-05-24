全台最亂、最髒火車站宣示要改頭換面

桃市府交通局啟動中壢火車站前交通微整形，即起實施汽機車接送分區，員警協助宣導交通新措施。（記者李容萍攝）

2018-05-24 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕已啟用47年的台鐵中壢火車站，屢被網友評為「全台最亂的火車站」，也被PTT鄉民票選為「全台環境最髒的火車站」，繼今年初台鐵投入1493萬元更新前後站男女公廁，預計7月7日完工啟用，桃園市政府交通局5月11日開始分三階段，採漸進式推動前站交通微整形計畫，總經費約200萬元，堪稱小而美的工程。

中壢火車站站體於民國60年啟用，台鐵統計中壢車站每日進出站旅客逾5萬7000人次，旅客流量高居全台第三，僅次於台北車站及桃園車站；中壢車站前原有一段30公尺長的載客臨停區，往來接送旅客的汽、機車往往超出臨停區佔用車道，導致尖峰時段交通大打結，引來民怨。

交通局啟動中壢車站微整形，將汽車載客區改在火車站對面，讓小客車遠離火車站且有較充裕空間等候載客，並將站前汽車下客區改於車站的東側，旅客下車後方便就近至車站入口處；機車上下客區則分別設置車站兩側，便利搭乘台鐵民眾進站。

至於計程車載客區改到車站出口旁，使計程車依序排班，避免計程車為求載客下車攬客，零星流竄於人潮及車道間，而佔用車道或與其他小客車爭道。

經過微整形後，站前計程車單一排班動線，避免零星排班攬客，阻礙交通，汽車、機車的上車、下車也全部劃區分離，避免相互干擾外，交通局也規劃中和路的標線型人行道，以免與公車、機車產生擦撞危險。