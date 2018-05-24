台灣競爭力退步 政院：推動前瞻、增加投資、鬆綁法令

2018-05-24 19:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣的國際競爭力在瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布的報告中下降3名至第17名，更被中國超越。對此行政院發言人徐國勇指出，政府已推動前瞻基礎建設，也鼓勵企業投資、鬆綁法令，明年競爭力會更好。

瑞士洛桑管理學院（IMD）每年發布《世界競爭力年報》，內容評比全球63個經濟體，在「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」4項因素都有個別排名，台灣今年在評比中4項目都退步，整體名次退步3名，為第17名。

徐國勇今出席「產業出題x人才解題-國際AI人培領航者峰會」受訪時表示，這次競爭力包括政府及企業的面向都下降，而政府面是由於基礎建設不夠，所以才會急著推出前瞻基礎建設，雖然在立院經過波折，但最後還是順利通過，希望盡快啟動以提升競爭力。

至於在企業面向，徐國勇提到因素有2個，包括企業投資不夠及法規鬆綁。投資方面，政府都非常積極前往了解廠商，都得到很好的反應，如今年台積電在南科、竹科都投資金額達到8000億，華邦電也投資了3000億，這些都使投資表現有所提升。

而法規鬆綁方面，徐國勇說，目前已經鬆綁295項法令，但還是不滿足，希望把更多綁手綁腳的法令鬆綁，目前國發會都如火如荼正在進行，相信會對競爭力有幫助。

徐國勇認為，競爭力衰退是警訊，但政府已經注意到了，因此包括前瞻基礎建設、五加二創新產業等，都正在努力，也希望國人多投資台灣，相信明年競爭力會更好，國人要有信心。