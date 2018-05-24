男學生巧扮女裝跨界走秀 縷空蕾絲裝挑戰尺度極限

新竹市光復中學時尚造型課程畢業展，學生以跨界為題，有男學生扮女模特兒走秀，還有學生挑戰尺度縷空貼身蕾絲走秀，展現專業度。（記者洪美秀攝）

2018-05-24 16:51

［記者洪美秀／新竹報導］「服裝走秀不再是女生的專利」！新竹市光復中學時尚造型學程畢業展「跨界」，今年有男學生扮成女學生跨界走秀，不管是儀態、走姿都不輸踩著3吋半高跟鞋的女學生，學生更挑戰尺度極限以鏤空貼身的白色蕾絲裝登場，走秀專業度不輸模特兒，讓人感受到震憾又精采的服裝時尚秀。

光復中學表示，今年時尚造型學程畢業展都是由全部學生設計完成，走秀從妝髮造型、服裝設計、配件製作、舞台設計和模特兒訓練，都由學生討論完成，學生經過無數次的練習，今天以最完美姿態呈現成果。

今年主題是「跨界」，學生以6個組別呈現，像是旗藝、縷中霓光、蘿莉狂想、幻天暗影、原、MESTIZO為主，還有男學生巧扮女裝跨界走秀，同樣蹬著3吋半的高跟鞋、穿迷你貼身裙走秀，婀娜多姿的嬌媚模樣不輸女性，也讓走秀更有看頭，專業度不輸一般模特兒。

學校表示，今年學生還勇敢挑戰尺度極限，有學生以縷中霓光的主題，穿著白蕾絲透明的貼身服裝呈現窈窕身材，讓女性的曲線畢露卻不失莊重，除展現學生的青春活力，更挑戰家長接受度，學生說壓力很大，但為完美呈現，一再與家人溝通，如今能完成走秀，真的很開心，因為這是留給自己最棒的畢業成果展。

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