高市首例本土日本腦炎病例 林園40多歲男性

2018-05-24 15:27

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今公布高市首例、全台第二例本土日本腦炎確定病例，一名住在林園區40多歲男性，因咳嗽、發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀就醫，今日確診感染日本腦炎，目前意識模糊，生命徵象穩定，在加護病房治療中。

高雄市衛生局表示，高雄市去年共有3例日本腦炎確定病例。這名患者活動地及工作地皆於住家，平日以賣麵為生，衛生局獲報進行疫情調查，初步調查社區及住家同住者皆未發現疑似病例。

衛生局表示，經調查病患住家2公里內有7處豬舍，1處水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，已針對疑似感染地點周圍進行疫情調查，及懸掛捕蚊燈等防治措施，並加強民眾教育宣導及適齡兒童之疫苗接種工作，嚴防疫情擴散。

衛生局說，患者近期無國外旅遊史及動物接觸史、疫苗接種史不詳、有胸腺腫瘤併侵犯心包膜、重症肌無力、呼吸衰竭及C型肝炎等病史。

本月13日，患者出現咳嗽、發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲倦等症狀至醫院看診、14日病況未改善再至急診就醫、15日住院治療，16日因持續發燒且意識改變轉加護病房，診斷疑似腦膜炎，22日醫院通報為日本腦炎疑似個案，24日經疾管署研判確定感染日本腦炎。

衛生局說，日本腦炎每年5至10月為流行季節，主要病媒蚊三斑家蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主。