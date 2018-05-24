內湖公車到市區超耗時 公運處：開通勤專車有可能

台北市議員高嘉瑜指出行經內湖的公車路線，對要搭往市中心的內湖人來說並不方便。（記者黃建豪攝）

2018-05-24 13:54

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市內湖區交通困頓，不僅止於私人開車到市區，連搭乘公車都相對不便利，台北市議員高嘉瑜上午召開記者會，以從內湖舊宗路要搭公車到市政府為例，僅3公里的路程就得耗時43分鐘以上，跟步行一樣久，要求台北市政府比照新北市跳蛙公車概念，增加內湖公車路線。公共運輸處委婉表示，從內科地區到市區的「一般性路線」需求並不高，但專門開闢通勤路線還是有可能。

高嘉瑜指出，以台北市長柯文哲住家（信義路二段）所在的大安區到市政府為例，距離約4.2公里，開車需要13分鐘，搭公車只要20至30分鐘，但從內湖區舊宗路到北市府，距離僅3.3公里，開車只要7分鐘，開過環東大道就能抵達，公車卻因路線繞行的緣故，得花43分鐘到51分鐘，加上等車時間甚至得花1小時以上。

高嘉瑜表示，不僅是內湖到市政府，連內湖要到市中心的公館，公車耗時都相當長，為此，內湖地區曾聯署超過1000份連署書，希望增闢內湖到市中心的公車，卻被市府回應公車業者沒有意願為由後，就沒有下文，持續無視內湖民眾的需求，內湖人的苦沒人知道。

公運處副處長尚錦堂回應，行經內湖區的公車路線共有119條，並有4條幹線公車經過內科，且週邊的松山車站、後山埤站等，都至少有3到5條公車路線會到，平均15分鐘就能搭到捷運站轉乘。

高嘉瑜當下痛批，「後山埤站離這裡（指舊宗路）多遠你知道嗎？，開車只要7分鐘，搭公車卻要43分鐘，是你的話要開車還是搭公車，如果不願開闢便捷的公車，內湖人當然只能開車。」

有公車業者坦言，公車路線的營運有成本效益的考量，如果搭的人夠多，不用地方爭取，他們就會主動去開闢，問題就是沒人搭才這樣。

尚錦堂再回應，以往為了改善內湖交通，已開闢20條通勤專車，這已類似新北市的跳蛙公車，但高嘉瑜說的其實也有道理，就算一般性的路線沒辦法，只做一天僅1到2班的通勤公車還是有可能，會再審慎研究。