認定「無抄襲」！外型療癒桃園永安「海螺館」要繼續蓋

外型療癒「海螺館」在建築師公會認定「無抄襲」後，將繼續進行發包、新建工程。（新建工程處提供）

2018-05-24 13:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處代辦「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」委託規劃設計技術服務預算金額917萬6000元，今年3月完成決標後，4月被爆料設計疑似抄襲英國東倫敦大學學生放在IG上的作品鬧的沸沸揚揚，引起各界議論，市府慎重其事，委由建築師公會召開2次鑑定會議，初判「沒有涉及抄襲」。

桃園市長鄭文燦日前到新屋出席活動，也向中壢區漁會幹部、新屋區民說明總工程經費3億3116萬元的海螺文化體驗園區「沒有涉及抄襲」，預計6月1日前完成基本設計，今年底前發包施工，並於109年年中完工。

市府新建工程處長陳智仁表示，市府4月中旬委由建築師公會鑑定釐清，並邀集法律、建築等領域專家學者討論，經2次會議討論，認為該已決標的設計有其思考脈絡與發想過程，與所指涉抄襲的東倫敦大學學生作品，無論是空間使用與平面配置都不同，並無抄襲。

陳智仁表示，新屋是桃園的魚米之鄉，永安漁港是全國唯一的客家漁港，居民多以客家族群為主，牽罟、吹海螺及石塭捕魚都是傳統客家的捕魚文化，此建物本體將以「海螺」的曲線外殼為造型和「薄殼結構及厚板基礎」為主結構，並採雙層屋頂、雨水回收系統等設計，讓主場館成為生態、節能、減廢、健康的智慧綠建築。