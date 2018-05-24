6月初台灣水氣可望增加 彭啟明：預期是一波較短的梅雨鋒面

2018-05-24 09:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年的梅雨遲未報到，氣象達人彭啟明表示，下週一、下週二開始將有鋒面通過，但結構較弱，而到下週末前預期將有另一道鋒面盤據，西南季風也有啟動的態勢，6月初台灣附近水氣可望增加，但受太平洋高壓勢力強的影響，預期會是一波較短的梅雨鋒面。

氣象達人彭啟明表示，昨天鋒面通過台灣，雨勢如預期弱弱的，但東半部仍有不少地方有局部陣雨；氣溫方面，台灣在中午的溫度由32度降到28度，到晚上降到23到24度，呈現舒適的溫度，這就是鋒面通過的冷空氣特徵，中部以北地區氣溫降到23到26度，台中以南到高屏差別不大，還有27到29度。

彭啟明說，今天白天會回溫，北部氣溫約32到33度，中南部可以到33到35度，明天起南風增強，各地會更為炎熱，預計北部高溫明天開始到下週一，氣溫都在35到37度，夏天的感受會很明顯，也相當的穩定晴朗。

彭啟明預估，下一波天氣變化可能在下週一二開始，預期有道鋒面通過台灣，結構還是一樣較弱，但持續時間較長，而到下週末前，預期將有另外一波鋒面盤據，整個西南季風也有啟動的態勢。

彭啟明說，6月5到6日間開始，如果西南季風啟動，南海的水氣也將增多，台灣附近的環境特徵有機會有點改變，水氣將增加，但從現在的預測來看，太平洋高壓勢力仍強，很難讓梅雨鋒面發展，就算有鋒面發展，恐怕也是較短的一波梅雨鋒面，這一波如果過去，6月中旬台灣將明顯進入夏季天氣型態。