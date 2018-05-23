體貼妥瑞兒 醫師與大學合作研發減音口罩

兒科醫師薛常威試戴專為妥瑞兒設計的減音口罩。（記者李容萍攝）

2018-05-23 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕面對妥瑞兒會有不自主的身體抽動和至少一種聲音抽動，搭乘大眾運輸工具時，可能因髒話連連或是不自主地出聲，引來他人側目或打擾別人，有些家長會讓妥瑞兒戴口罩，但仍有市售口罩無法阻隔聲音傳遞的困擾；有兒科醫師結合學界推出專為妥瑞症患者設計的減音口罩，可阻隔96%的音量，讓妥瑞兒輕鬆搭公車、逛街、看電影、聽音樂會，改善生活品質。

桃園市壢新醫院小兒科主任薛常威、中央大學機械系教授傅尹坤23日發表所研發的減音口罩，減音口罩由橡膠、多層振動板、特殊塗料及棉布口罩等組成，經實測可在800至1000HZ（赫茲）適當減少聲壓，口罩重量約42公克，其吸音裝置去年7月取得台灣、中國的專利，美國的專利正在申請中。

薛常威表示，依據文獻學齡兒童妥瑞症的盛行率約0.6％到1％，如果加上暫時性的抽動症來做統計，盛行率則高達15%到25％，減音口罩的推廣可造福這類病患，目前針對台灣病友提供客製化的方式訂做，海外的病友以量產為主，其材質輕，外觀也類似一般口罩，穿戴舒適，未來還可以發展成減少噪音的商品，例如打呼聲，或是寵物的叫吠聲。

薛常威設有「妥瑞大小事」臉書社團，民眾若有需要可以與他連繫。