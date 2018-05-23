台北明年將建1萬2600盞智慧路燈 具人臉辨識功能

2018-05-23 21:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市宣布，為了推動智慧城市，明年將在內湖科技園區、南港會展中心、南港軟體園區、松菸文創園區為核心區域，推動1萬2600盞智慧路燈，除了有照明功能，也可以搭載5G行動電話基地台，市府更想在115個交叉路口設置人車流偵測器，藉此即時掌控車流，提供民眾最新交通資訊，甚至也想要納入車牌辨識、人臉辨識等監控機能；但副市長林欽榮強調，這些功能使用上都須有公共性，不會影響民眾個資。

林欽榮表示，國家通訊傳播委員會已預告明年將要開放台灣5G執照競標，北市府也決定在年產值6.5兆元的「台北黃金經濟三角洲」，包括內科、南軟及信義計畫區等區域廣設智慧路燈，打造5G智慧城市。

他說，路燈廣設在城市內，但功能除了照明外，也可以供應電力與網路，未來可搭載5G、NB-IOT基地台，打造物聯網，更可以開放給廠商想有其他營利模式。他更說，智慧路燈也可以結合廣告、監視器、電子柵欄，可以有效掌握交通資訊、刊登廣告，還能抓車輛違規、協尋失蹤人口等。

然而對於在路燈加入監控系統是否會讓民眾覺得備受監視，林欽榮說，政府使用資料都受到「個資法」限制，合作廠商也需要簽屬合約保護民眾個資。他也說，新加坡有透過智慧公車站去做人臉辨識反恐，但台灣情境不同。