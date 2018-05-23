NCC通過東森電視經營團隊變更 地產大亨張高祥入主

地產大亨張高祥今年1月底併購東森電視。（資料照）

2018-05-23 18:56

〔記者劉力仁／台北報導〕地產大亨張高祥今年1月底併購東森電視，成為國內最大頻道業者，但申請董監事變更過程在國家通訊傳播委員會（NCC）卡關，要求說明董事人選與公司治理之間關係後，NCC今天通過經營團隊名單，新經營團隊也承諾員工最低薪3萬元起跳，善盡照顧員工之責。

東森電視為國內知名的頻道事業，旗下包括東森幼幼台、東森洋片台、東森財經新聞台、東森新聞台、東森電影台、東森戲劇台、東森綜合台等7個頻道，關係企業超級傳播另經營「超視頻道」，在廣電媒體具有相當影響力。

今年1月荷蘭商BIJ LOU B.V.及荷蘭商PX CAPITAL PARTNERS B.V.申請轉讓股權給茂德國際，茂德國際董事長為張高祥，張高祥本業為房地產，外界形容他為具千億身價的神秘大產大亨。張高祥提出的董事名單包括高雄銀行獨董林文淵、國有財產局前副局長張璠、媒體人裴偉、東森電視董事長范瑞穎、東森電視法務長王秋萍、張高祥、張宇。其中，張高祥與張宇是父子。未來東森電視董事長為林文淵、副董是張璠。

NCC針對張高祥承諾要找專業人士進入董事會要如何確實落實，還有董事與公司治理間的關係，要求東森說明。東森解釋，董事人選除了專業性考量外，人選也會遵守跟公司業務無利益衝突、具社會公信力、不會損及東森客觀中立立場、具有訂定營運策略能力之原則；NCC接受東森說明，於今天同意此一經營團隊變更案。

NCC發言人翁柏宗表示，茂德國際提出包括東森維持新聞頻道獨立運作、增加外部媒體代表擔任新聞自律委員會委員、落實公司專業治理方面，東森公司維持目前所有權與經營權分離之公司治理架構，且5年內，東森不應委任或聘任茂德國際之自然人股東擔任東森經理人職務等14項承諾，NCC在此基礎上同意經營團隊變更。