「智子之心」播2集自宮 NCC：大愛營運顯有不當

大愛電視台新戲「智子之心」疑似受中國施壓，無預警下架。（資料照）

2018-05-23 16:09

〔記者劉力仁／台北報導〕大愛電視台新戲「智子之心」，外傳中國認為其中描述日治時代的情節有美化日軍之嫌，國台辦主動「關切」後，大愛播出2集即停播。國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開委員會，認大愛電視台營運顯有不當，影響廣電媒體應具獨立製播及營運自主之原則，要求大愛到NCC陳述意見；日後電視台申請換照時，NCC也要求必須經營者保證可以獨立自主營運，才會同意換照。

未來電視台換照 要審營運自主性

NCC發言人翁柏宗表示，大愛無預警停播之後，才打跑馬燈通知閱聽眾，違反消費者權益；另外外界傳言中國介入而停播，翁柏宗表示，雖然沒有直接證據受中國影響，但不排除有這個可能，我們是民主自由的國家，拒絕外來政治力影響我們的廣電自主原則，包括中國的政治力。

翁柏宗表示，大愛對外說明無預警下架是為了和諧，NCC也想知道「和諧」所指為何？未來廣電媒體換照時，這些紀錄都是考量重點。

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