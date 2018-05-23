屏東勝利星村招商 首場說明會6月登場

2018-05-23 14:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府近兩年爭取文化部經費，陸續推動活化眷村歷史建築群計畫，最近屏東市勝利眷村歷史建築群，將再完成20戶修復，加上租約到期的房舍，縣府文化處將於7月共同對外招商，首場招商說明會將於6月21日上午10點於孫立人將軍行館後方階梯教室舉行（屏東市中山路61號）。

縣府文化處指出，過去的勝利眷村是將軍聚集之地，「將星雲集」，因此眷村園區也將更名為「屏東勝利星村創意生活園區」，希望透過公開徵選機制，吸引各地文化、藝術、創意、餐飲等業者加入，共同打造「屏東勝利星村創意生活園區」。

勝利眷村與崇仁眷村的71棟歷史建築，在2007年登錄為歷史建築，因為位於市區核心區，街廓保存良好，成為全台罕見的眷村聚落，縣府以「前瞻再造歷史現場計畫-屏東飛行故事」、「眷村新星計畫」等專案向文化部爭取經費，投入7億789萬元陸續完成眷舍修復。

縣府文化處長吳明榮表示，勝利眷村未來整體空間將規劃為眷村舊食味、藝術新創意與國際背包客等區域，也將積極整合與鏈結鄰近的青創基地、屏東菸葉廠等，期望形成市區的觀光旅遊區帶。

相關招商事宜可洽招商專線：文化處文化設施經營科08-722-7288#215、228；十禾環境設計有限公司07-341-5909。