熱血義廚團做公益 嘉義水上開40桌請弱勢民眾吃好料

熱血義廚團今晚宴請弱勢民眾。（記者林宜樟攝）

2018-05-22 22:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉民吳麗琴發起愛心宴，邀請熱血義廚團來自全台廚師今天晚上在水上鄉席開40桌，來自全台各地的廚師們做出拿手料理，招待400多名清寒家庭、低收入戶、獨居老人及身心障礙人士吃好料，獨居的阿公吃到熱騰騰的料理，感動的說「好久沒喝到這麼暖胃的雞湯」。

吳麗琴參加由嘉義市廚師黃春溢發起的熱血義廚團當志工，想起家鄉少有宴請弱勢民眾吃好料的活動，在臉書社團「水上人家®幸福嘉人」發起愛心晚宴計畫獲得各界熱烈響應認同，她聯繫義廚團、公所及社福團體，不斷有善心人士投入，加上義剪活動，並捐贈每戶參與的弱勢家庭生活物資。

可容納400多人的大場地並不多，水上鄉長劉敬祥協助找到外溪洲村橋下籃球場做為晚宴場地，熱血義廚團廚師們烹調的料理比照宴席等級，嘉義縣市多間商家、善心人士等贊助食材、舞台及表演節目，東吳高職學生協助料理，連香港志工鄧素珊都搭飛機來台幫忙。

劉敬祥今晚贈送感謝狀給吳麗琴、黃春溢，感謝他們的熱情，縣議員王啓澧、水上鄉民代表陸怡蓁、吳建霖、陳德榮等也先後到場致意，吳建霖協助募款贊助多項設備等，獲得好評；吳麗琴感恩地說，一個人無法做所有的事，一群人才能造福更多的人，感謝發起愛心晚宴後各界的幫忙，一圓心中夢想，未來將持續為社會努力。