這顆電池好強！過期36年 還能讓電子鐘「活跳跳」

黃崇哲用電表測試放了至少36年的乾電池。（記者林宜樟攝）

2018-05-22 21:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已有88年歷史的嘉義縣朴子市「清木屋」廢棄多年，屋主黃崇哲前年整修重新開放，更發現蔣家後代蔣緯國贈送給祖母黃吳彩雲的電子鐘，竟然還能顯示數字，日前他將電子鐘拆開，發現內有一顆乾電池，日期為「82-11」，距今至少36年，讓他驚嘆「這電池也太耐用了」！

清木外科診所位於朴子市市東路，前身是1930年由日本醫師松浦保興建的朴子公醫院，1956年由黃崇哲的祖父黃清木醫師買下，作為外科診所，1988年黃清木去世後，因為子孫不在此居住，診所長年荒廢。

黃崇哲說，祖父過世後，祖母搬到嘉義市，老屋無人居住，祖母曾任國大代表，因此與蔣緯國結識，前年整理老屋時，他發現署名蔣緯國於民72年（1983年）11月16日贈的照片式電子鐘，背面標註「Taiwan」，當時只覺得「台灣的老鐘過30多年還能用，很難得」。

黃崇哲日前打開電子鐘背板，發現電力來源是一顆「National」電池，標註「Made In Japan」，底部日期為「82-11」，研判製造日期或保存期限應為1982年11月；黃崇哲拿電表測試，新購買的乾電池電壓為1.5V，這顆至少有36年的乾電池只剩0.5V，但裝入電子鐘後仍能顯示運作；他笑說，不知道是台灣製電子鐘厲害？還是日本製的電池厲害？之後仍會裝上，記錄何時會完全沒電。

李姓化學老師解釋說，一般乾電池大約用2到3年後，電力就不足以啟動大多數的電器，但其實仍有電力，若電壓只有0.5V，幾乎所有的電器都無法啟動，若是裝入低耗電的電子鐘，是有運作的可能；一般人很少保存乾電池3、40年，沒親眼看過這麼久還沒壞的電池！

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這顆至少36年的乾電池，能讓電子鐘顯示數字。（記者林宜樟攝）

電子鐘後背板印著Taiwan。（記者林宜樟攝）

乾電池刻有「82-11」數字。（記者林宜樟攝）

乾電池上印製Made In Japan。（記者林宜樟攝）

署名蔣緯國送給黃吳彩雲的電子鐘。（記者林宜樟攝）