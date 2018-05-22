「讓骨釘在人體活過來」首家3D列印醫材獲GMP認證

2018-05-22 22:28

［記者簡惠茹／台北報導］今年1月衛福部食藥署頒佈「3D列印醫療器材管理指引」，台灣成為第一個訂有明確法規的亞洲國家，不但去年底南科高雄園區設置全國首座3D列印醫材智慧製造示範場域，今年園區內更有全台第一家公司可成生技拿到第一類GMP認證，可成生技表示，今年3D列印的多孔隙骨釘也可望完成認證，讓骨釘在人體內活過來。

科技部去年底在南科高雄園區設置全國首座一站式「3D列印醫材智慧製造示範場域」，科技部政務次長許有進今天到場訪視，他說，透過示範場域，希望提供廠商醫材設計、製造和認證的協助，導入國產材料設備，讓牙材和骨材廠商緊密合作，開發3D列印醫材，在南科建構完整的產業供應鏈。

「希望降低第二次植牙的機率。」工研院將「3D列印仿生結構」專利技術技轉給可成生技後，可成生技進一步研發3D列印醫材，今年初以醫療器械通過第一類醫材認證，董事長劉永隆也是前台大醫院骨科主治醫師，他說，預計今年8月可以通過第2、3類認證，讓3Ｄ列印醫材實際應用在人體。

劉永隆說，公司進一步研發出多孔隙骨釘，傳統的骨釘都是實心結構，當作牙根使用時，施力過大的話容易造成原本骨頭壞死，過去骨釘都是希望做到「骨貼合」，但是3D列印技術設計出的多孔隙的骨釘，讓骨釘就像在人體內活過來一樣，因為多孔設計，血液可以流通，細胞可以附著生長，讓骨釘與人體更加融合在一起。

交大材料科學與工程學系助理教授鄒年棣研究領域也是3D列印醫材，他表示，透過3D列印技術，可以設計出許多複雜的結構，這是傳統機械或人工比較難做到的，除了外型的開發，他也加入生物活性玻璃，嘗試讓骨釘含有鈣和磷的成分，誘發細胞生長，目的也是希望骨釘成為與人體共生的醫材。

除了3D列印醫材以外，台灣也已經能自製3D列印設備，東台表示，現在全台灣能做到50ｘ50ｘ50公分的3D列印設備只有兩台，一台在工研院，另一台就在東台，東台從2013年左右，技轉工研院的技術，繼續研發3D列印設備，目前已經能做出噴粉、供粉和噴膠式的積層製造設備，設備價格比國外進口降低4成左右，設備成本降低，才能加速推動產業發展。