嘉縣府推樂學計畫 產學合作培育永慶、竹高學子

嘉義縣府推動樂學計畫，提供留縣升學學生更多學習資源。（記者林宜樟攝）

2018-05-22 17:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動培育留縣升學人才，與交通大學、仲盈諮詢顧問公司合作推出「嘉鄉留才·交嘉頂大」樂學計畫，縣立永慶高中、竹崎高中學生可透過線上學習交大教授的課程，樂學網提供落點分析、升學輔導及學習資歷盤點等，讓嘉義縣高中生有更多學習資源。

嘉義縣副縣長吳芳銘、交通大學高等教育開放資源研究中心主任李威儀、仲盈諮詢顧問公司董事長黃旭宏、永慶高中校長蘇淵源、竹崎高中校長郭春松等出席在永慶高中舉辦的樂學計畫說明會；吳芳銘說，未來是跨領域的時代，今年的國中教育會考題目有許多跨學科領域和邏輯思考的核心素養題，指出108新課綱的方向，也反映了社會所需要的人才條件。

交大將於ewant育網平台上為嘉義縣的高中學生提供由大學名師教授的多門線上學習課程，如「微觀化學」、「微積分導論」、 及「財務會計基礎」等，也有「2D動畫製作」、「海洋之窗—台灣的海洋故事書」及「經典閱讀—莎士比亞」等。

李威儀說，交大推動線上學習多年，「學生們，不用明明想睡還要硬學」，線上學習可重複觀看、高倍速觀看，對於複習有較佳效果，他認為線上學習將學習主動權交給學生，讓學生在適合的時間、地點及狀態上課，對提升學習是有效果的；留縣升學學生，可參加人才培育計畫、大學營隊、小論文、競賽、檢定及志工等，為學習歷程加分。

蘇源淵說，校內國中部成績優秀學生，過去有部分到嘉義市或其他縣市就讀高中，縣府提供更多學習資源，有助於讓優秀學生留縣就讀。