台東家扶中心大武服務處 開課教烏克麗麗

學童上課前，先暖暖手指。（記者陳賢義攝）

2018-05-22 17:07

［記者陳賢義／台東報導］台東家扶中心大武服務處提升孩子們的自信心、專注力、學習力、創造力，並培養對音樂興趣，5至12月由大武鄉代會主席黃建賓授藝，開辦烏克麗麗音樂教室，學童從識認樂器、暖指到彈奏，音樂天分與生俱來學好快，優揚樂音響起好歡樂。

學員小衫說，從上了第一堂課後，回家就上網及看書籍自行學習，並複習老師教導的基本練習，包括調音、基本節拍、暖指練習，希望自已能趕上其他人的進度，烏克麗麗的樂音真的好好聽。而原本對於環境及同學陌生而不敢進教室的古古則說，第二堂課因由媽媽鼓勵及姊姊陪伴，他才願意進教室，現在下課後都會向老師請教，及分享學習烏克麗麗的心得。

大武服務處從5月起開辦社區方案，兒童才藝烏克麗麗班從5到12月共有20堂課，提供社區孩童免費學習。服務處表示，辦理社區方案將邁入第5年，經過4的陪伴與資源的盤點，發現孩童的學習機會相較於都市型的鄉鎮顯得不多，城市孩童下課鐘響，孩子們匆匆趕赴音樂班、書法班、舞蹈班、補習班，而偏鄉地區音樂資源相對缺乏，特別在大武地區的孩童有著不同的天賦，如音樂、舞蹈、藝術創作等，卻因著城鄉差距、貧富落差的關係，失去了發展的機會，所以今年將針對大武社區的兒少們進行藝術及音樂相關的活動。