原民輪椅少女組二重唱 晉升街頭藝人圓夢

音樂團體演唱組Power Angel能量天使由團員方羚（右）和鄭怡芬（左）組成，兩人相互扶持、相知相惜，是演唱出充滿能量歌聲的天使。（新北市政府文化局提供）

2018-05-22 16:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府今年度的街頭藝人認證昨天放榜，今年共524組報名、149組通過審查，通過率30.05%。布農族的方羚和阿美族的鄭怡芬組成的「Power Angel 能量天使」二重唱也通過認證，兩人分別因職訓脊髓損傷、車禍，必須以輪椅代步，她們相知相惜，並用歌聲、吉他相互扶持，演出獲得評審肯定。

新北市政府文化局表示，街頭藝人的表演型式多樣，包括音樂演奏、演唱、行動雕像、雜耍特技、魔術，造型氣球等，內容千變萬化，實不輸國際級表演。

音樂團體演唱組Power Angel能量天使團員方羚，職業訓練時脊椎受傷，導致下半身癱瘓；鄭怡芬則是因車禍而不良於行，只能藉輪椅行走。而她們相互扶持、相知相惜，是演唱出充滿能量歌聲的天使。

表演木箱鼓打擊演奏的歐璥鋑，幼時被醫師診斷為自閉症且伴隨過動，想去才藝班學習樂器，四處拜師卻被婉拒，最後只能自學，在家精進打擊木箱鼓的技巧。歐璥鋑歷經去年未考取的挫折，今年充分準備，更在認證當天熱情忘我的演出，讓現場觀眾跟著他的音樂節奏舞動起來。

文化局表示，每年5月初都會舉辦認證，歡迎各方好手大展身手。