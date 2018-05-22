雄獅攜手歌詩達 亞洲載客量最大郵輪明年5月來台

2018-05-22 16:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國際郵輪協會調查指出，2017年進出台灣的郵輪已超過600艘次，搭乘旅客超越114萬人次，成長達32%。看好台灣郵輪市場持續升溫，雄獅旅遊今宣布，明年將獨包2019年3月在義大利下水的歌詩達威尼斯號，5月從基隆出發，將是停靠基隆港載客量最大、造價最高的郵輪。

全球郵輪旅遊市場持續擴張，根據國際郵輪協會統計，2017年全球海洋遊輪旅遊人口，從2016年2400萬人次，成長至2530萬人次；其中，台灣市場成長快速，2017年進出台灣的郵輪已超過600艘次，搭乘旅客超越114萬人次，成長達32%。

雄獅旅遊總經理游國珍分析，郵輪旅遊之所以吸引旅客，因為旅遊特性貼近自由行玩法，旅客可以隨心所欲體驗船上的休閒設施和娛樂活動，岸上行程也能按自己喜好規劃；此外，雄獅旅遊也發現，選擇搭郵輪度假的年齡層也不斷下降，從55歲下修至50歲，其中以攜家帶眷的親子族群為大宗，不少大型的國際郵輪品牌將設施、活動趨向年輕化，不論是爸媽帶小孩、情侶蜜月、親朋好友集結出遊或是孝親之旅，都傾向選擇遊輪旅遊。

雄獅從2014年正式進入郵輪市場，2016年開始操作獨包航次，例如2016年獨包黃金公主號，2017年獨包歌詩達幸運號，今年3月加入主題旅遊元素，推出盛事公主賞櫻包船，明年3月將獨家包下6月翻新的太陽公主號賞櫻航程，共4個航次，此外，明年3月首度在義大利下水的歌詩達威尼斯號也由雄獅獨家包船，5月在基隆港展開亞洲首航，且只有1個航次。

雄獅旅遊表示，以今年日本賞櫻5日行程為例，平均團費都落在4萬元左右，卡清明連休團費更上看5萬，因此，雄獅再度鎖定春假檔期，搭配以細膩服務和優質餐食著名的「太陽公主號」，推出4~6天不等的獨包行程，每人早鳥優惠最高1萬元。

威尼斯號2019年3月將在義大利下水，這是首艘專為亞洲量身打造的全新郵輪─威尼斯號，除了是目前以基隆為母港造價金額最高的一艘船，更是歌詩達郵輪在亞洲運行噸位最大的郵輪，噸位高達13萬5500噸，可容納5260名旅客

雄獅旅遊表示，以往操作包船家族旅客無法事先選擇艙房，用餐梯次也無法自行選擇，經常發生一家十個人卻分住在船頭船尾，聚會十分不易，因此明年的太陽公主號和歌詩達威尼斯號行程也首度開放旅客可以自選艙房及用餐時間，岸上觀光部分每個景點也有5到6種行程可以選擇。