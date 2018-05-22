桃市新屋等3區 8月起公立幼兒園午餐免費

2018-05-22 10:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦今宣布，新屋、大園、觀音以及中壢區的山東里、月眉里，今年8月起公立幼兒園營養午餐免費。

新屋區籍市議員邱佳亮上午在市政總質詢時指出，新屋區的國中小營養午餐已全面免費，公立幼兒園卻依舊要付費，補助不對等，爭取向下延伸。

鄭文燦回應時表示，目前桃園市是運用桃園國際機場噪音回饋金、台電大潭電廠回饋金，在新屋區、大園區、觀音區，以及中壢區的山東里、月眉里推行，他也贊成將營養午餐補助推動到幼兒園，今年8月起實施，並普及到所有回饋金遍及的區域。