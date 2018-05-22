高價收購荔枝椿象？ 「米香哥」：我要收購做炒飯

2018-05-22 00:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「高價大量收購荔枝椿象成蟲！」今天在多個地方臉書社團都貼了該訊息，1公斤500元，PO文者陳漢宗被不少網友認出是在南投縣草屯鎮頗有知名度的「米香哥」，「米香哥」證實是他和朋友要合作賣荔枝椿象炒飯和鹹酥荔枝椿象，沒有時間、也沒有技巧抓，就請網友幫忙抓來賣他。

人稱「米香哥」的陳漢宗去年在草屯鎮相繼以蝦仁飯，以及神出鬼沒、不定點爆米香而吸引大家目光，而有一手料理好手藝的他，這兩天分別在「草屯人」、「我愛鹿港小鎮」等多個臉書社團貼文，表示要高價收購荔枝椿象成蟲，1公斤500元，網友抓來出售的量至少要半公斤，量豐價格還可更好，網友都在問「係金ㄟ嗎？」

陳漢宗用肯定的語氣表示：「沒錯！我真的是要收購！」他告訴本報記者，與鹿港的朋友要合作賣小吃，前幾天因有彰化的朋友告知外勞假日忙著抓荔枝椿象，抓到後油炸做鹹酥口味，他和朋友後來也油炸後再調味試吃，發現酥酥脆脆的口感還不錯，於是決定收購的量若足夠，就來賣荔枝椿象炒飯和鹹酥荔枝椿象。

陳漢宗說，荔枝椿象要先油炸過，只要有兩成的人敢吃，生意就可做，而這何嘗不是另類的消滅害蟲行動？已有網友打電話表示會抓來賣，但還沒有看成品，他和朋友就等等看。