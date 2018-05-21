只剩上半身能動 他懷夢出戰冬季奧運

2018-05-21 19:51

〔記者何玉華／新北報導〕30歲的張孜維從小在新北市八里愛心教養院長大，雖然先天性肌肉萎縮症讓他只有上半身能活動，但他不僅是台灣地板滾球國手，屢獲金牌，希望參加2020年東京奧運後緊接著舉辦的身心障礙者帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）地板滾球運動會，只是需先累積7場國際賽事積分，花費不低，新北市社會局長張錦麗獲知後，被他「不放棄」樂觀正面的精神感動，積極媒合經費，希望讓他有機會代表國家出征冬奧。

張孜維家裡三姊弟都是先天性肌肉萎縮症患者，從小在八里愛心教養院長大，爸爸擺攤維生、媽媽在工地打工，雙親後來離異，仍時常上山探視他們三姊弟；肌萎症患者隨著年齡增長，會越來越沒有力氣，心肺功能不佳，一感冒就容易併發肺炎，二姊因此在10幾年前過世。

張孜維身體被限制在電動輪椅上活動，生活起居都需要專門的照顧服務員協助，智力與常人無異，他從不畏縮、從不放棄的毅力，在牙醫師林鴻池的鼓勵下，製作完成身心障礙者潔牙紀錄片、並以身心障礙潔牙計畫赴日交流、還獲頒總統教育獎多項獎項。

張孜維說，看似簡單的地板滾球運動，是身體極重度不便者唯一可以做到的運動，也是教養院內主要的活動之一；2007年就讀大學夜間部時，白天投入練習，還在比賽中獲得佳績，代表台灣前往香港比賽，在見識到國際選手的水準後，激起他效法並參加東京身障奧運賽的夢想。

八里愛心教養院院長謝鑫敏說，地板滾球是身障奧運競賽項目之一，目前最接近的賽事為2020年的東京帕運，欲取得參賽資格，需累積7場國際賽事積分，所需經費約140萬元，是一筆沉重的負擔，去年已由教養院志工共同籌募20萬元參賽，社會局長張錦麗獲知此事，積極協助媒合社會資源。

張錦麗說，孜維不放棄的態度讓她很感動，也希望促成此事，目前已獲不願具名的善心人士捐贈60萬元，另新北市不動產代銷經紀商業同業公會將贊助20萬元，還短缺的部分，繼續尋求資源媒合中。