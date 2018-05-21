茶樹百香果農藥新規定惹議 陳吉仲：有問題我立刻下台

2018-05-21 19:22

〔記者吳欣恬、林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署5月初新訂定農藥賽安勃、賽派芬在茶樹上使用的殘留容許量，另外也新增5項百香果用藥的殘留容許量，供農民合理、安全的用藥，卻引發外界疑慮。

農委會副主委陳吉仲第一時間站上火線，強調如果農藥的引進跟延伸用藥沒辦法讓消費者更安全、農產品更安全，「我絕對立刻負責、立刻下台！」

陳吉仲強調，賽安勃和賽派芬在茶樹上使用的殘留容許量是「新訂定」，不是「放寬」，和其他國家比較，日本人喝很多茶，賽派芬日本訂定60ppm，我國20ppm，只有日本的3分之1，而賽安勃，我國訂定1.5ppm，美日等國都30ppm。

至於百香果是衍伸用藥的訂定。陳吉仲說明，衍伸用藥是既有體制下的作法，也是其他國家也採用的科學方法。他指出，百香果產量少，沒有藥商會針對百香果常見的病害研發防治用藥，因此從類似作物做衍伸，如果不做，百香果沒有農藥可用，農民如何生產？衍伸用藥有相關的要求和規定，對消費者才會更安全。衍伸用藥和農藥標準放寬，兩者有很大的差異。

陳吉仲強調，農藥還是有退場機制，但新藥不進來，舊藥如何退場？現在這些新增訂的殘留容許量仍在預告期，如果農委會不出來堅持，恐演變成農民新藥用不到、衍伸用藥用不到，消費者安全更難確保。