499之亂影響網速變慢？ 老客戶氣炸「譙完快1倍！」

日前中華電信推出手機499元網路吃到飽方案，吸引大批民眾湧入門市申辦。（資料照）

2018-05-21 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕電信3雄日前限期推出「499吃到飽」方案，引發民眾搶辦熱潮，但由於申辦人數實在太多，當時就有網友擔心網路速度會變慢。今天則有一名1399元高資費的網友PO文抱怨，表示近來實測後發現自己的網速「掉很大」，氣炸直呼「8年客戶被當白癡，1399氣到飽！」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO出手機截圖，指出自己是中華電信1399元吃到飽的8年老客戶，但在「499之亂後，我家收不太到4G了」。網友不滿的說，「網路速度前幾天還有4G約20Mbps，現在剩這樣...4G偶爾出現也只有兩格」，從手機截圖可知，他的下載速度僅有5Mbps，上傳速度更只剩0.73Mbps，這讓他忍不住大罵，「8年客戶被當白癡，1399氣到飽！」。

另外，網友也透露，打電話去反應網速變慢的問題，「客服回應永遠都是幫你線路重整or轉機房人員處理」，但是只要「幹譙完速度快一倍耶！5M變11M...」。

文章一出也引起網友熱議，紛紛留言「遠傳最近快很多，感謝各位中華大大」、「不意外 畢竟要供更多人使用了」、「我也用他們app測過~真的差很多!!」，但也有人指出，網速會受到居住環境影響，若住家旁邊都是高樓房屋，網路當然會變慢。