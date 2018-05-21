「愛跳舞的聽障精靈」邀您來嘉市全國身障運動會

2018-05-21 15:37

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「107年全國身心障礙國民運動會」5月24日起一連4天在嘉義市登場！嘉義市長涂醒哲今天與被封為「愛跳舞的聽障精靈」林儀珊大會代言人、大會吉祥物「酷蛙」一起歡迎全國身心障礙朋友及民眾熱烈參與賽會，為選手打氣加油。

林儀珊目前任職於嘉市崇文國小擔任工友，是一位重度聽障人士。她克服聽力障礙，勤練舞蹈，努力不懈，國小時就榮獲總統教育獎，亦曾參加全國身心障礙運動會游泳比賽榮獲自由式第三名，不畏艱難的尋夢，正是身心障礙人士的典範。

在記者會中，林儀珊以「獻舞」的舞碼作為開場表演，祝福參賽選手與隊職員，能用平常心面對激烈的競賽，創造佳績。

涂醒哲說，大會吉祥物「酷蛙」是以在嘉義市發現並命名的諸羅樹蛙來發想設計，命名發想主要因為牠的超「酷」造型，讓初次見到的人，會驚呼「哇！」的讚嘆。

賽事期間市府規劃2條路線提供免費低底盤接駁公車巡迴接送選手，乘坐輪椅選手及陪同人員也有復康巴士可預約，招募培訓400多位志工協助場地導引等工作。

本屆運動會競賽項目包括田徑、游泳、保齡球，輪椅網球、籃球、桌球、地板滾球、健力、射箭、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等15個競賽項目，計有20個縣市3516位選手、教練及隊職員參與。