光復中學餐飲科成果展 中西式便當開賣秒殺完訂

新竹市光復中學餐飲料學生今年成果展，一改自助餐形式，推出中西式便當和九種飲料調製的預訂，幾乎是秒殺完訂，老師和在校學生的支持，展現學生的學習成果，就連家長都可帶九宮格便當及伴手禮和飲料回去。（記者洪美秀攝）

2018-05-21 15:01

［記者洪美秀／新竹報導］有別於以往餐飲科成果展的大雜燴擺盤，新竹市光復中學餐飲科今年的成果展除推出中、西式便當訂購，更製作盛夏9種不同的飲料特調，並以新竹花生醬及客家桔醬等做成拿手烘焙糕餅，除有九宮格便當的販售，還讓參加的家長帶回孩子製作的精緻便當和伴手禮，除突破傳統，也讓學生提早與業者結合。

光復中學餐飲科主任沈淑婷表示，今年餐飲科學生的成果展不是用自助餐方式呈現，而是將3年所學的中、西式餐飲及烘焙料理手藝改用便當及特賣會方式呈現，透過學生所學的成果直接販售給學校老師、學生，讓老師及在校學生也能品嚐到餐飲科學生的學習成果。

沈淑婷說，今年的便當有中式與西式，也推出九宮格便當，更結合新竹特色，推出客家飯包及擂茶點心和炒米粉麵包，更以東方美人茶及花生醬和關西仙草等入菜做出各種點心，學生除有創意，還得不斷嚐試口感，像客家菜包就有以鹹豬肉、客家小炒及客家蘿蔔乾入味的，這些都是過去沒做過的菜色，但學生結合新竹在地特色，一推出就深受老師們喜愛，老師訂購便當的情況很踴躍，是對學生學習成果的肯定。

除了中西式便當，學生在飲料調製上也別出心裁，除了坊間有名的飲料調製，包括珍珠奶茶的珍珠都是學生熬煮捏製的，有芝麻及火龍果珍珠，這些口感在一般飲調店是喝不到的，還有將草莓、擂茶粉等融入飲料中，一推出點餐預購幾乎是秒殺完訂，學生這幾天透過訂單預購，將以3天時間呈現學習成果，不僅與業界結合，更有老師與在校學生的支持，讓學生有信心繼續往餐飲科方向努力。