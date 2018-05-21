新竹大魯閣試營運交通打結 市議員促改善

新竹市大魯閣湳雅廣場已開始試營運，但週末假日此處交通幾乎打結，市議員余邦彥要求市府與業者應提出因應改善措施，避免造成附近商家難以做生意。（記者洪美秀攝）

2018-05-21 15:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市大魯閣湳雅廣場上週試營運後，週末假日造成該處交通大亂，市議員余邦彥今天在市議會質詢指出，交通處允許將路邊14個車位租給業者，讓附近商家及用餐民眾抱怨沒地方可停車，是獨厚大魯閣，同時未能提出交通改善措施，讓交通打結外，也增加交通事故風險，要求市府應提出因應之道。

市府交通處長倪茂榮表示，除大魯閣賣場提供385格小客車、500格機車停放，鄰近樹林頭停車場也有停車位，已要求業者在試營運期間提供接駁車從樹林頭停車場到賣場，避免車輛因滿場導致回堵。

倪茂榮也提到，由於賣場目前是試營運階段，市府發現賣場前方的路邊停車格容易與要進入停車場的車輛發生衝突，加上很多車輛在雙黃線上任意迴轉，都造成交通阻塞，才會以出租路邊停車格的方式，禁止車輛停放路邊，減少路邊停車的車輛與進入停車場的車輛衝突，並減少民眾併排停車造成交通混亂，目前都還在規劃階段，會請業者也提出交通動線的規畫，解決此處交通狀況。

另，余邦彥也提到此賣場已開始試營運，但內部空間動線似乎安全性不高，像部分遊樂設施是否有合格執照，且運動設施是否符合安全需求等，也要求市府相關單位應深入了解。

市府都發處長吳堂安表示，將安排時間進行聯合稽查，會針對安全、消防及兒童行走動線進行聯合稽查，確保消費者進入賣場的安全性。同時市府已邀大魯閣及相關單位確認基地內商業活動性質、主要客群的年齡層，且應落實交通維持計畫及事前宣導工作。