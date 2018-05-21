改善溪頭交通打結 南投提案爭取上億經費

炎炎夏日到來，溪頭、杉林溪避暑勝地對外縣道151線，每逢假日湧現車潮，造成交通嚴重打結。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-05-21 14:40

〔記者謝介裕／南投報導〕改善溪頭假日塞車問題，南投縣鹿谷鄉公所著手規劃「縣道151線興產路拓寬工程計畫」，全長約2.6公里，經費約1億4千萬元，目前已積極向中央爭取納入南投縣生活圈道路系統建設計畫之中，期順利獲得經費補助，以利該工程付諸實現，讓塞車問題早日獲得解決。

南投縣鹿谷鄉因溪頭、杉林溪、妖怪村等風景據點良多，素有「台灣小瑞士」之稱，隨著炎炎夏日到來，每逢星期假日，總是吸引絡繹不絕的上山避暑攬勝人潮及車潮，導致對外唯一孔道縣道151線興產路交通經常打結。

鹿谷鄉長黃東灝以昨（20）日星期假日為例表示，當天一早，鹿谷市區通往溪頭方向的車陣便綿延不絕，約莫上午9時許，多達1600個停車位的溪頭停車場便已爆滿，在停車場一位難求的情況下，交通豈能不失序?

因此，公所目前規劃的興產路拓寬工程計畫，便打算把道路寬度從原先約10公尺拓寬成15公尺，如此到了星期假日，假使車潮超過停車場負荷量，便開放路邊臨停措施因應，減少對交通的衝擊。

由於拓寬路線總長達2.6公里，公所計畫區分2個標案進行，以米堤大飯店為界線，往下到知名的森林小學內湖國小，合計約800公里的路段為一標，另一標長約1.8公里，則是往上至溪頭觀音樹湖路段，，總經費合計約1億4千萬元。

黃東灝說，營建署等相關人員實地會勘後，雖然口頭上也允諾支持該拓寬計畫，但前提是必須先通過中央在6月辦理的書面審查會，因此叮嚀同仁絕不可掉以輕心，力求納入南投縣生活圈道路系統建設計畫行列，屆時，地方民眾想要遠離假日塞車的夢魘，便可望美夢成真﹗