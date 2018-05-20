國中會考落幕 專家：要上建中北一女至少34.8分

107年國中會考今落幕，專家預測，受少子女化浪潮衝擊，今年國中應屆畢業生比去年少3000多人，在供大於求的狀況下，相比去年，除前三志願錄取分數沒有動盪外，要進入建中、北一女，連同作文至少要達34.8分。（記者周彥妤攝）

2018-05-20 17:59

〔記者周彥妤／台北報導〕107年國中會考今落幕，專家預測，受少子女化浪潮衝擊，今年國中應屆畢業生比去年少3000多人，在供大於求的狀況下，相比去年，除前三志願錄取分數沒有動盪外，要進入建中、北一女，連同作文至少要達34.8分，其他錄取分數將下探，從第三至第五志願會較去年下修近1分，自第五志願後將下修1分；另外，專家也建議將落點學校填在第四志願。

士林高商校長曾騰瀧說，基北區今年有6萬1000多名國中畢業生，而基北區學校提供8萬個名額，等於每名學生平均擁有超過1點升學機會。

景文中學國中部主任卓意翔表示，近年考題難易度穩定，今年考生反映僅國文科較難，其他科目與往年相當。他解釋，今年基北區的國中約6萬人畢業，比去年少3000多人，由於學校減招速度仍難敵少子女衝擊，在供大於求的狀況下，相較去年，預估今年錄取分數將再往下探。

卓意翔指出，相較去年錄取分數，今年前三志願頂得住、持平，到第五志願可能就下修零點幾分，社區高中要下修1分，對學生來講，少子化可以說較容易入學。

他分析，今年建中、北一女分數可能還能持平，預估錄取門檻約在34分、作文五級分換算積分0.8分，即至少總積分要34.8才較有機會上錄取；師大附中則在33、作文4級分（積分0.6），計33.6分；而中山女高、成功高中及松山高中，至少也要30分。

至於社區高中，卓意翔預估各校比去年低1分，整體而言，台北市公立高中的最低門檻估17分；若是新北市部分偏遠公立高中，「實在挺不住少子女化速度，應該是有填就上」。

曾騰瀧也提到，今年整體分數會稍微下降，預估中山女高約為31至32；松山高中則約為30.6分；大同高中與政大附中則在伯仲之間，約介於29至30分。

至於高職部分，若以基北區高職第一志願大安高工來說，卓意翔表示，根據往年經驗，至少20分才較有機會錄取；台北公立高職可能只要13分就有學校念。

曾騰瀧則說，大安高工熱門科系如電子、電機、資訊科將近26分，其他類科維持20分，士林高商熱門科系如應用外語科、廣告設計科為20分、其他類科18分。

曾騰瀧指出，待6月18日公布基北區序位區間查詢，每個人將可看到兩種排名，一種為在全男生或全女生的排名，一種為混合排名；他說，若有志於前三志願，可參考單性別排名，再對學校招生名額，進而抓到落點學校。

曾騰瀧說，若志願學校都是男女混合學校，只要查詢混合排名即可；填志願序時，他建議，較有利的作法是，將落點學校填在第四志願，前三可選填「夢幻志願」，第五個則放保險志願。

不過，曾騰瀧、卓意翔都強調，目前僅是推估，仍要等到6月18日各科等級人數比率公布後，落點才能估得較精確。