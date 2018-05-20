會考英語科 網路購物單考題占了一整頁

今年國中會考英聽測驗，「言談理解」題首次出現天氣圖。（記者林曉雲翻攝）

2018-05-20 15:22

〔記者林曉雲、歐素美／綜合報導〕國中教育會考英文測驗分為閱讀和英聽兩部分，教育部國教輔導團老師今天分析，題數與去年相同，難易適中，但融合了108新課綱跨領域核心素養，英聽測驗透過題幹的「言談理解」來推論整體情境題增多，且首次出現天氣圖，而「網路購物單」考題則占了閱讀測驗的一整頁。

新北市新莊國中老師曾麗娜及新北市永和國中老師蔡鈺伶協助分析說明今年考題。曾麗娜老師特別介紹第29到31題，動物淋濕後有甩乾身體的本能，她自己家有養狗，但看到這個題組考題才知道，狗狗甩乾身體的速度比洗衣機還快，背後有科學理由和根據，考生需根據上下文釐清細節找出因果關係，並作出語意與圖表連結的推論。

單題包括單字和文法題，較基礎及親民，題組多樣、取材多元，貼近生活題型，有網路購物點選單、免費咖啡招待貧困的人、假期公寓的介紹等，另考出生態議題，如環保城市如何控管道路車輛及停車位數量，鯨魚瀕臨絕種和捕鯨業、原住民捕鯨之間的關係探討。

而閱讀第25和26題的題幹，是一整頁的網路購買T恤的步驟說明，根據消費者對T恤的款式、顏色、圖案、尺寸、數量等做出選擇，考主旨與細節。

英聽考題有幾題還加入音效，讓學生作答更容易。第20題是首次在言談理解中出現天氣圖，學生須能分辨東西南北的方位（跨領域基本常識）才能選出正答；另難度較高的第19題及21題，學生須由談話內容預測出下一步行動，搭錯車之後的決定及到底使用英文還是中文寫邀請卡給「阿嬤」。老師認為，內容生活化，題目播放兩次且速度較慢，第一次如找不到答案，第二次仍可找出正答。