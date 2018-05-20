我愛你公益園遊會 有夜市攤位、蔬果及二手品義賣

我愛你公益園遊會有新鮮蔬果義賣。（記者王秀亭攝）

2018-05-20 12:29

［記者王秀亭／台東報導］由在地青年組成的台東縣青年聯合促進會，今天在台東市南京路市民廣場舉辦我愛你公益園遊會，55個攤位有在地小農栽種的新鮮蔬果、各式夜市小吃，還有心智障礙者製作的包包、麵包，會長鄭任宗表示，義賣活動持續到下午5時，所得將捐哈拿之家及人安基金會台東平安站。

台東縣青年聯合促進會會長鄭任宗表示，該會以協助縣內弱勢邊緣戶家庭急難救助、從事公益為主要活動，但經費來源多為會員會費、善心企業贊助，從去年起以園遊會形式，集結各界愛心，助台東社福機構。

今年選在5月20日舉辦，取「我愛你」之意，盼號更多民眾的愛心，鄭任宗說，在台東市攤販協會協助下，夜市吃喝玩樂攤位搬進園遊會，台東市果菜市場菜商捐贈新鮮蔬果外，青年聯合會亦向縣內滯銷農產農友購入高麗菜、彩椒、玉米等，還有各界捐贈的二手及全新義賣品，讓民眾逛的開心、買的滿意。

台東回響樂團、OL舞團、舞樂音樂工作室等團體前來表演，為活動助陣，牧心智能發展中心設有2個攤位，義賣心智障礙者自製的烘焙產品及包包、杯帶等。

鄭任宗說，夜市攤商今天收入3成將捐作公益，農產、二手物資義賣所得則全數捐出。

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