馬祖漁獲大減原因 網友激戰漁會總幹事

馬祖漁獲近年大幅減少，多數民眾認為違法籠漁具近岸施放和漁船濫捕才是主因。（資料照）

2018-05-20 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕馬祖漁獲近年大幅減少，馬祖區漁會總幹事曹成俤在15日的南竿場漁具網目說明會上指出，籠漁具是最環保的漁具，政府應該開放特定區域給籠漁具使用，此外，釣客對馬祖生態的威脅很大，餌料對海域有汙染，應該嚴格管制釣客。有網友將影片上傳至《爆料公社》卻遭網友大罵「幹話」、譏「保育神觀念」。

曹成俤日前提出馬祖漁獲減少的2主因，除了應該開放特定區域給籠漁具使用外，也應嚴格管制釣客，以達到全面保育。此話一出卻遭網友反擊指出，數萬個違法籠漁具近岸施放大小通吃，以及多層流刺網近岸作業，才是棲地遭破壞、漁業資源浩劫的主因，甚至有部分魚籠放了沒收回，「根本生態浩劫」；且魚蝦減少的最大主因應該是違法「濫捕」，不少馬籍漁船都有6、7位中國漁工，一次捕撈大量魚蝦，破壞生態平衡。

不少網友看了也紛紛留言指出，「長知識了...看來要改行捕魚了，原來釣的比（濫捕）漁民還多的概念」、「限制釣客出現...就沒人舉發違法濫捕情形」、「那使用流刺網大小通吃或是流刺網破掉直接放流大海的這些就是保護大海？？？」