扯！會考桃園有學生拿出梳子梳頭 被記違規將扣點

國中會考第一天，桃園缺考率不到1％。（記者謝武雄攝）

2018-05-19 19:32

［記者謝武雄／桃園報導］今天是國中會考第1天，考試科目分別是社會、數學、國文及寫作測驗，桃園考區應考2萬3515人，4堂考試缺考人數介於205人至213人間，缺考率都不到1％，到考率超過99％，試場雖無重大舞弊情形傳出，但一般違規情形仍有22件，還有考生拿出梳子梳頭，也讓監考老師哭笑不得，該違規行為將扣點，每點將扣減會考總積分0.33分。

梳頭事件是發生在下午國文科考試，只見該名考生好整以暇拿出黑色摺疊梳子梳頭髮，被監考老師制止才知道闖禍了；國文科另有4件違規，分別是手錶發出聲響、配戴智慧型手環2件、攜帶手機。

其他違規件數包含社會科10件，最多為攜帶手機、智慧手環或手機放置書包發出聲響等；另數學科有5件，分別是手錶發出聲響、提早翻閱試題本、使用有量角功能文具、攜帶手機等；寫作測驗2件，分別是攜帶疑似智慧手錶、手機放置試場前方發出聲響。

明天上午則是一口氣考自然、英語（閱讀）、英語（聽力），結束時間為中午12點30分；試務單位表示，會考佔總積分的33分，違規扣點，每點0.33分，對於最後志願選填還是有影響。