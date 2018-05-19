中興新村未來何去何從？ 暨大邀產官學界一同探討

中興新村歷經精省與921大地震而逐漸凋零，未來何去何從，令人關切。（記者佟振國攝）

2018-05-19 18:02

〔記者佟振國／南投報導〕中興新村還有再展翅高飛的機會嗎？歷經精省與921重創而逐漸凋零的中興新村，如今推動高等研究園區則是評價兩極，國立暨南國際大學今天特別舉辦「中興新村風華再現共識論壇」，邀集產官學界探討中興新村整體規劃、文化景觀與地域發展共存、宿舍群保存與活化等議題，共同中興新村的未來把脈。

暨大今於省政資料館舉辦「中興新村風華再現共識論壇」，由國發會副主委曾旭正、暨大副校長江大樹等人共同主持，邀集產官學界就「中興新村的整體規劃」、「文化景觀與地域發展的共存」、「宿舍群的保存與活化」、「南核心的新可能性」4大議題進行探討。

針對年底選戰，中興新村相關政見也成藍綠選將政見，行政院長賴清德也曾夜宿中興新村研議遷都可行性，曾旭正表示，目前國發會已展開相關資料蒐集，完成後呈報行政院裁示。

目前中興新村分為北、中、南核心，南核心確定發展高科技產業，北核心為行政區辦公廳舍，有十餘棟閒置，須再進一步研究如何提高利用率；至於中核心則是宿舍區，年久失修，被譏為「白天像花園城市，晚上像死城」，宿舍群保存與活化備受民眾關注，目前藍綠有志一同發展社會住宅，或做為藝術文化等文創場域。

暨大也表示，中興新村再發展正面臨5大問題，包括中央與地方民意缺乏意見整合平台、地方不同社群缺乏溝通協調單位、全區發展缺乏專責且具執行力單位、歷次振興計畫視野與包容性不足、新興活化計畫裹足不前，希望透過論壇集思廣益，為中興新村未來發展勾勒具體可行共識。