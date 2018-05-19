彰化就業博覽會 22K工作500多人搶還得抽籤

彰化縣政府今日在員林國小舉行就業博覽會。（記者陳冠備攝）

2018-05-19 16:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府今天在員林國小舉辦「就業領航、薪情唱旺」就業博覽會，邀請大立光、友達、大潤發等36家廠商參與，提供1000多個工作機會，不過現場最搶手的是縣內公部門提供150名暑期工讀職缺，月薪22K，結果竟吸引524人報名，最後經公開抽籤才決定人選。

每逢5月是社會新鮮人即將求職與企業大舉徵才時刻，彰化縣政府為讓求職者能覓得適合之工作儘早投入職場，今年第2度舉辦就業博覽會，短短4小時就吸引730位民眾投履歷，現場初步媒合率高達46%，求職者年齡層以20至44歲居多，但其中不乏不滿現狀，轉換產業或報考國軍的年輕人。

中州科技大學機械系3年級學生黃俊維表示，雖然是讀機械，但對程式設計比較有興趣，私下也有補習進修，所以利用這次有大立光、友達等高科技產業徵才機會來投履歷，另外陪同面試的同學許嘉仁則報名海巡署，他坦承，對畢業後工作還沒準備好，不想待私人公司領低薪，不如報名公家單位，一邊多存錢一邊規劃。

陸軍第十軍團上等兵洪慈吟表示，近年有不少年輕人表示因工作薪水低、壓力大等因素投報國軍，但軍人訓練有仍一套嚴苛標準，只要心態正確，是值得為國家服務的工作，目前志願士兵月俸約3萬3千多元至3萬6千多元，軍、士官班少尉4萬7千多元起跳，彰化地區每年約有2～300人報名。

為促進青年學生暑期職場體驗，彰化縣政府辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，預計提供150名工讀職缺，月薪2萬2，結果吸引524人報名，彰化縣長魏明谷今日前往就博會現場抽籤幸運兒，他表示，少子化時代求職機會增多，盼來尋求就業的朋友都能找到一份好工作，為這塊土地打拚。

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