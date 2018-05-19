不影響考生 白沙屯媽祖回鑾只有掌聲沒有炮聲

白沙屯媽祖北港進香今天早上鑾轎起駕回鑾，全程都只有掌聲沒有鞭炮聲。（記者黃淑莉攝）

2018-05-19 08:33

［記者黃淑莉／雲林報導］苗栗白沙屯媽祖今天早上6點55分在北港朝天宮大殿舉行刈火儀式，鑾轎7點24分在數萬名信徒的掌聲中起駕準備回鑾，由於今天適逢國中會考，避免影響考生，起駕及行經市區街道都沒有人放鞭炮，令許多人感動。

刈火（進火）儀式是進香活動中重要儀式之一，儀式前6點10分由朝天宮的住持法師一一唸誦報名參與進香活動4萬5000名香燈腳的名字，香燈腳雙手合手在廟內及廟外虔誠祈求。

雲林至善文化協會執行長蔡銘貴指出，刈火是將朝天宮內終年不滅的光明燈引燃金紙到萬年香火爐中，法師誦經、灑淨後，再以火勺將聖火放入白沙屯的火缸放入香擔，象徵媽祖的萬年香火流傳。

刈火儀式結束後，白沙屯媽祖、山邊媽祖神尊在信徒「進哦！進哦！」聲響中一一上鑾轎，7點24分離開朝天宮。

今天適逢國中會考，北港有北港高中、北港農工2個考場，都離朝天宮不遠，為給考生一個清新考試環境，整個過程完全沒有鞭炮聲，香燈腳、信徒以掌聲代替鞭炮聲恭送白沙屯媽祖回鑾。

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白沙屯媽祖北港進香今天早舉行刈火儀式，香燈腳雙手合十虔誠祝禱。（記者黃淑莉攝）

白沙屯媽祖北港進香今天早上鑾轎起駕回鑾，全程都只有掌聲沒有鞭炮聲。（記者黃淑莉攝）