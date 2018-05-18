哪間國立大學最沒名氣？ 網友推這間...

有網友在PTT上發問，台灣有很多間國立大學，「哪間國立大學最沒沒無聞？」，引起網友熱烈討論。圖為網友提及的國立聯合大學。（記者彭健禮攝）

2018-05-18 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕高中生大學學測申請結果剛出爐不久，有網友在PTT上發問，台灣有很多間國立大學，「哪間國立大學最沒沒無聞？」，引起網友熱烈討論。

有網友在PTT上發文詢問，「台清交政，大家耳熟能詳了，但其實台灣還有很多其他間國立大學」，想知道哪間國立大學最沒名氣？大部分網友認為是位於苗栗的聯合大學、花蓮的東華大學，與南投的暨南大學。

還有許多「地名大學」也不太出名，例如台南大學、台東大學、嘉義大學與宜蘭大學，甚至有宜蘭人表示，連宜蘭人都不知道宜蘭有大學。另外，也有人認為國立勤益科技大學、與國立陽明大學因為常被誤認為私立大學，應該也算是沒沒無名的國立大學。

有就讀中興大學的學生表示，許多年紀較長的人都只知道位於台北的中興法商（今國立台北大學），不知道中興大學的本部其實在台中，而中興法商早在2000年就已經獨立為國立台北大學。

國立台北大學的學生也藉機抱怨，他們常常被與國立台北科技大學與市立台北大學搞混，鄉下一些的人甚至不知道有大學的名字就叫「台北大學」，常以為「台北大學」是集合名詞，泛指台北所有的大學。