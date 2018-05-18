台南市災害防救演習 土石流埋車來真的

廂型車被土石掩埋，消防局特搜人員展現超高的搜救技能救人。（記者楊金城攝）

2018-05-18 21:48

〔記者楊金城／台南報導〕進入汛期，台南市年度災害防救演習今天下午在白河關子嶺登場，演練火災、土石流災民搶救、封路封橋搶通、災民收容、直升機運送物資、災後重建等項目，展示市府各單位和軍方整合性搶救應變機制和能力，模擬土石流掩埋廂型車來真的。

擔任演習指揮官的代理市長李孟諺說，5月已進入防汛期，7到9月又是颱風季，要求市府防救災團隊以高規格看待每次的災害考驗，事前要做好各項防救災整備措施，在災害發生時各機關及區公所要就權責做最快速的應變及最好的緊急處置，才能將災害損失降至最低。

災害防救演習這次動員台南市消防局、警察局、民政局、社會局、衛生局、軍方和社區防災體系參演，出動700人、各類救災機具車輛120輛，驗收平常訓練成果和應變能力。

下午實兵演練模擬統茂溫泉會館發生火警，除立即啟動自衛消防編組進行旅客引導疏散，消防局出動救災救人，接著在嶺頂公園進行土石流災害的搶救，參考日本防災模式，將社區自主防災功能納入演習，由關嶺里及仙草里社區進行災害預警廣播，並聯合溫泉協會會同警、消和公所協助居民疏散避難。

在演練土石流災害搶救中，現場有輛廂型車被土石掩埋，乘客有3人，消防局特搜人員展現超高的搜救技能，克服地形障礙，順利救人十分逼真，展現訓練紮實；封路封橋搶通、收容演練並有空勤總隊直升機飛來運送物資。

包括各公所、社區都派代表觀摩演習，中央則由農委會副主委李退之帶領中央災害防救辦公室、第四作戰區、水保局等考評演習。

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