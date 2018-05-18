大甲五叉路口車禍多 中市府建置「智慧型即時查詢系統」

「智慧型車行紀錄即時查詢系統」，有助釐清交通事故責任，提高破案率。（記者張軒哲攝）

2018-05-18 17:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市警局計畫建置「智慧型車行紀錄即時查詢系統」，透過各路口監視器回傳畫面，只要輸入車牌號碼，20秒內就能顯示車輛行駛軌跡及時間，讓犯案及肇逃車輛無所遁形。市議員吳敏濟指出，爭取第一組智慧型路口監視器系統安裝在易肇事的大甲區甲后路與開元路口，協助釐清交通事故責任，提高破案率，預定8月開始建置運作。

甲后路與開元路口是一處複雜的五叉路口，車禍頻傳，吳敏濟指出，要求市警局將第一組「智慧型車行紀錄查詢系統」安裝在這個路口，第二組會安裝在外埔區水美路。

大甲區中山里長廖嘉佐，岷山里長林文笔均表示，甲后路與開元路口位於大甲交流道出口下坡路段，外來車輛對複雜的路口大多不熟悉，經常發生車禍。二人經常參與調解交通事故，可惜原來只有2支舊式鏡頭無法涵蓋每個角落，不能提供有力的影像證據，往往各說各話，最後只能私了。一旦肇事逃逸，便很難找到肇事車輛。

今日吳敏濟召集市警局犯罪預防科及大甲分局等單位在大甲區甲后路與開元路口舉行說明會，廠商事先將每組50萬元展示機固定在巷口電線桿上展示。市警局犯罪預防科股長張忠正說，引進「智慧型車行紀錄即時查詢系統」之後，警方只要將監視器畫面顯示的可疑車牌輸入這套即時系統，20秒內就能繪出車行軌跡及通過時間，加上紅外線照明，即使夜間車牌辨別率仍達99%以上，犯罪車輛將無法遁形。

大甲警分局副分局長黃有富表示，新系統一組有5支監視鏡頭，未來整合甲后路與開元路口既有的2支鏡頭，便可消除所有監視死角，對於交通事故責任的釐清，有助查出肇逃者、犯罪嫌疑人。