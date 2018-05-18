青少年赴馬來西亞參賽 爆群聚感染登革熱

2018-05-18 16:31

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布一起境外移入群聚感染登革熱事件，確診個案分別為2名北部、中部的10多歲男性青少年，日前曾前往馬來西亞參加國際運動賽事，返國後確診，另有3名參加此賽事的選手也出現登革熱疑似症狀，正採檢確認是否感染中，預計最快下週有結果。

根據疾管署資料，2名確診登革熱個案在4月底至5月上旬曾分別前往馬來西亞參加同一場國際運動賽事，均於當地出現發燒、頭痛、關節痛及肌肉痛等症狀。

其中，北部個案返國後前往醫院就醫，經通報於5月10日確診為登革熱，現已出院，但經衛生局調查其接觸者時發現中部個案也曾出現疑似症狀，返國時因症狀已改善未就醫，衛生人員仍採檢於5月16日確診，現已痊癒。

疾管署副署長羅一鈞表示，此馬來西亞國際運動賽事開放網路報名，參賽選手是各自申請、前往，並非在台統一組團，經調查參加的台灣民眾名單，共計有13名選手、1名教練，除了2例確診個案外，尚有其他3人出現登革熱疑似症狀，其中2人已採檢、1人正準備採檢，預計最快下週可確認是否感染登革熱。整起事件將持續監測追蹤至6月5日，並已通知馬來西亞衛生主管機關協助調查傳染來源。

羅一鈞指出，國內今年截至5月17日，累計50例登革熱，均為境外移入，感染國家以菲律賓、馬來西亞等東南亞國家為主，提醒近期馬來西亞疫情呈上下波動，累計已逾2萬例，民眾前往相關地區應做好防蚊措施。