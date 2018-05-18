紅樹林疏伐有成 香山濕地成黑面琵鷺新棲地

帶有飄逸繁殖羽黑面琵鷺在金城湖停棲。（市府提供）

2018-05-18 14:28

〔記者王駿杰／竹市報導〕春天是南下渡冬水鳥北返季節，有眼尖民眾發現，近期香山濕地大庄區及金城湖區都能看到過境休息覓食的水鳥群體，每個群體都有10至30隻，運氣好還能看見帶著飄逸繁殖羽的黑面琵鷺在濕地水裡掃食小魚。

產發處長吳甲天指出，黑面琵鷺是全球瀕危鳥種，總數量不超過3千隻，今年北返群體過境香山濕地數量較去年增加2.5倍，目前為止統計，共有113隻黑面琵鷺來到香山濕地休息覓食。

荒野保護協會講師張登凱指出，香山濕地棲地復育成功，大庄區域與紅樹林整治區已回復泥沙混合，使弧邊、清白招潮蟹及尚蟹數量激增，連環文蛤、公代等貝類也在今年大量出現，使水鳥跟著進入覓食，民眾若到香山濕地，隨時都能看見鷺科和鷸鴴科水鳥。

市長林智堅指出，1千7百公頃的香山濕地孕育無數蝦蟹，適合水鳥棲息，為維護生態、還原生物棲地，市府陸續完成1百多公頃紅樹林疏伐，還拔除3百多公頃紅樹林幼苗，改善、增加鳥類覓食棲地，以小型底棲動物為食的鷸鴴科鳥類成為濕地常客，知名保育類黑面琵鷺今年也一批一批過境客雅溪口，而去年剛完成疏伐的客雅溪口，已成為黑面琵鷺停棲香山濕地的選項之一。