立委批處理陳慶士案不積極 廖俊智：學倫要求不妥協

2018-05-17 10:45

［記者簡惠茹／台北報導］立法院教育文化委員會今天上午進行中研院業務報告，學術倫理爭議再度成為焦點，立委洪慈庸質疑陳慶士學倫案件處理速度太慢且中研院一無所知，顯示中研院態度不夠積極，中研院院長廖俊智指出，基於美國方面偵查不公開，中研院對於學術倫理要求不會有任何妥協。

中研院前生化所所長陳慶士，被美國俄亥俄州立大學查出八篇論文造假，陳慶士去年被調查期間先請辭所長職，今年3月美國調查報告出爐後，陳慶士請辭特聘研究員。

陳慶士去年9月在美國辭職認錯，今年3月辭中研院職位，時代力量立委洪慈庸認為，陳慶士去年就已經在美國認錯，但是在台灣卻隻字不提在美國做了什麼事情，直到今年3月被媒體爆出來以後才辭職，中研院地位有低於美國州立大學嗎？這是在藐視中研院嗎？

洪慈庸表示，從事前到事後，中研院不管態度還是處理速度，外界多有質疑，中研院身為國家最高學術研究機關，應該要怎麼做還要進一步檢討，而不是透過檢舉才慢慢來處理，應該要用更嚴謹、更快的速度來處理案件。

中研院院長廖俊智強調，由於牽涉美國偵查權和偵查不公開原則，歷經兩年時間，做了各種詳盡調查，中間完全保密，最後今年3月才公布，這是學界標準。

廖俊智指出，學術倫理要求不會有任何妥協，案件發生後處理方式必須遵照所有規定來做，而不是任何人可以跳過哪些步驟進行裁決，要根據法規一步一步檢視，對於學術倫理有決心達到最高標準，百分之百尊重，但是學術倫理事件發生後的處理速度，和學術倫理決心應該要分開討論。

廖俊智表示，中研院對學術倫理一向非常重視，院裡除了設置二級倫理審議機制，也有研究誠信提升計畫，推動學術倫理教育，給研究員或學生研究助理，研究倫理方面的疑義，可以找誠信計畫老師諮詢。