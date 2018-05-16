明天高溫衝35度！午後嚴防雷陣雨 北部空品不佳

明天晴朗炎熱，紫外線強，但午後熱對流旺盛，降雨機率提高，可望舒緩炎熱的天氣。（資料照）

2018-05-16 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕越來越有夏天的感覺！明（17）天全台晴到多雲，紫外線強，全台高溫約31至35度；午後各地及山區有雷陣雨；北部地區空品不佳。

中央氣象局預報，全台持續受到太平洋高壓壟罩影響，明天天氣晴朗炎熱，雲量少、紫外線高，但午後熱對流旺盛，各地、山區降雨機率增加，東半部則整天有不定時的零星短暫陣雨。

溫度方面，受到南風吹拂影響，明天白天氣溫偏高，東半部高溫約32、33度，西半部高溫約31至35度，最高溫落在台北市35度；明天北部、東部清晨低溫約25、26度，中部、南部約26至29度；而東南部則要留意焚風，焚風一旦發生，溫度也會跟著升高，民眾請多留意。

「天氣風險」預報，下一波鋒面變動度高，最晚下週二、三（22、23日）才會接近台灣，但這波鋒面也不是典型的梅雨鋒面，移動速度快。

空品方面，氣象局預報，明天受到光化反應影響，西半部地區臭氧濃度偏高，北部地區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區為「普通」等級；宜蘭、花東、馬祖、金門及澎湖地區為「良好」等級。