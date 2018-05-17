聞花生醬可測失智症？醫師：別自己嚇自己

2018-05-17 00:01

〔記者陳建志／台中報導〕根據衛福部統計，國內65歲以上長者，每13人就有1位是失智者，但網路流傳「想知道是不是罹患失智症可聞花生醬檢測」，神經內科醫師表示，聞花生醬雖是早期檢測方式之一，但因嗅覺喪失還有許多其他原因，民眾不需自己嚇自己，若有嗅覺異常，加上記憶力衰退、判斷力下降或時序混亂等認知功能障礙，才可能是罹患「阿茲海默症」（失智症），應盡快就醫檢查釐清。

亞大醫院神經內科主治醫師楊依倩表示，失智症可分為退化性及血管性兩類，前者以阿茲海默症最常見，另外還有額顳葉型失智症、路易氏體失智症等，後者則是因腦中風或慢性腦血管病變，造成局部腦部血液循環不良，導致腦細胞缺血死亡，因而出現認知功能急速退化的情形。

楊依倩表示，失智症除了嗅覺功能喪失，另外還有記憶力和認知功能衰退，包括語言、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力、執行力等功能出現退化，疾病中後期甚至會出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，對生活和家人造成困擾。

楊依倩表示，根據衛福部統計，國內65歲以上長者，每13人即有1位失智者，而80歲以上的長者，更每5人就有1位失智，比例並逐年增加，不少民眾一旦察覺自己記憶力衰退、失眠或者聞東西沒味道，就開始擔心自己是否罹患失智症。

楊依倩表示，因美國曾有研究團隊，以聞花生醬的方式進行實驗，檢測民眾是否罹患失智症，網路上因而流傳「想知道是不是罹患失智症可聞花生醬檢測」，雖臨床上會以聞花生醬、咖啡、茶葉等方式檢測嗅覺是否喪失，但包括車禍外傷、鼻黏膜腫脹都可能影響嗅覺功能，民眾以此判斷是否罹患失智症是自己嚇自己，需加上認知功能等檢測，才能判斷是否罹患失智症。

楊依倩表示，阿茲海默症是無法逆轉的疾病，主要是腦內神經元因類澱粉沈積等原因退化，目前尚無藥物可治癒，除了使用藥物延緩病情外，建議民眾藉由規律運動、均衡的飲食、充足的睡眠與多和人群互動等方式，降低罹患失智症的機率。