桃機二航廈出境大廳北側擴建完工 近期試營運

桃園機場第2航廈3樓出境大廳的北側擴建工程今（15）日完工，機場公司開始密集測試所有系統，預估7至10天後邁入試營運階段，可望在暑假旅運高峰期前全面啟用，暫時紓解旅運量不足的問題。（記者朱沛雄攝）

2018-05-15 19:43

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場第2航廈3樓出境大廳的北側擴建工程今天完工，機場公司開始密集測試所有系統，預估7至10天後可以邁入試營運階段，可望在暑假旅運高峰期前全面啟用，暫時紓解旅運量不足的問題。

第2航廈擴建工程於2015年底動工，總經費22點97億元，區分為南、北兩個區域施工。南側出境大廳區域完成啟用於2017年9月27日，增加22至24號3條櫃台島區，24個旅客報到櫃台，以及1500平方公尺的等候空間。

南側出境大廳擴建區域完工啟用當天，位在3樓出境大廳北側的擴建工程也舉行上梁儀式，經廠商全力趕工，今日已經全部完工，系統廠商、航空公司、桃機公司、航警局等單位人員也已進駐展開密集測試，確保資訊顯示板、旅客報到、行李輸送、安檢X光機等系統運作正常。

桃園機場公司已經與各單位協調，逐步增加系統測試強度，藉由測試找出異常之處加以改善，初步排程7至10天，每天檢討評估，待確認系統運作正常後，才會進入旅客試營運階段，實際讓旅客使用新的報到櫃台，目標為暑假前全面啟用。

根據桃園機場公司的規劃，第2航廈擴建工程完成後，3樓出境大廳旅客報到等候空間將從1萬平方公尺擴充到1萬5000平方公尺，增加56個人工報到櫃台，2樓的轉機安檢空間，也從現有140平方公尺增加3倍至420平方公尺，第2航廈的年旅運容量，可以從目前1700萬人次提升到2200萬人次，在第3航廈完成啟用前，暫時紓解旅運量不足的問題。

桃園機場第2航廈3樓出境大廳的北側擴建工程今（15）日完工，機場公司開始密集測試所有系統，預估7至10天後邁入試營運階段，可望在暑假旅運高峰期前全面啟用，暫時紓解旅運量不足的問題。（記者朱沛雄攝）