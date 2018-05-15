繞路掰掰！北屯區修齊街拓寬打通 估8月前動工

2018-05-15 19:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區修齊街無法直通松安街，居民屢屢反映必須繞路，交通不便。市長林佳龍到北屯區松安里舉辦花博說明會時，宣布將投注6000餘萬元，讓修齊街拓寬為10米計畫道路，並打通至松安街，預計8月前動工。

林佳龍說，加強推動各區地方建設，以北屯區為例，目前北屯區招商引資有成，Costco可望落腳於北屯線捷運機廠旁，帶動當地經濟；市府也將多功能運動中心、洲際棒球場等周邊設施串聯，形成「台中洲際棒球文創園區」以及北屯國民運動中心及網球中心、籃球中心等，未來北屯區可望再發展。

林佳龍說，他注意到地方民眾屢有反映修齊街無法直通松安街，往往要繞道而行，交通十分不便，希望市府能協助開通，在地的都計道路開闢相當重要，目前已評估完成將推動修齊街道路開闢工程。

林佳龍說，市府將推動修齊街提升為10米計畫道路，並打通至松安街，全長120公尺，預計8月前動工，完工後將可讓地方交通更便利，加上鄰近捷運綠線、國民運動中心等大型建設，可望促進地方發展。

建設局說，北屯區修齊街計畫道路開闢工程將投入工程費616萬元、土地暨地上物補償5544萬元；已進行規劃設計，正辦理用地取得作業，預計7月可完備程序，8月前動工。